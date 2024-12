Sono tornati insieme Sorpresa nel gossip italiano è di nuovo coppia vip dopo 11 anni di lontananza

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’amore ritrovato11. Quell’amore lasciato per seguire una passione ma mai dimenticato del tutto. Ed ora, assicura la famosa della tv (ex GF e Uomini e Donne): “Siamo assoluta inseparabili”. Tanto che qualcuno dei fan sui social ha chiesto se ci sia o meno un matrimonio all’orizzonte. Lei, per ora, non commenta la questione nozze ma spiega come questo amore è rinato. “Negli ultimi mesi chi mi segue sa che mi è successa una cosa molto bella. Ho ritrovato il mio ex danzato e ci siamo rimessi”, racconta.>> “Che brutta fine, è ingiusto”. Morta la 24enne famosa, choc generale quando hanno dato l’annuncio. La rabbia e l’abbraccio dei fan: cosa è successo“Partiamo dal 2011, io avevo solo 19. La prima volta che l’ho visto, l’ho notato subito, è stata una sorta di colpo di fulmine ma non ho avuto assolutamente il coraggio di chiedergli il nome o di presentarmi.