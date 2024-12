Ilgiorno.it - Sbatte contro il guard rail e va a finire contro un furgone: muore pensionato

Castelli Calepio, 8 dicembre 2024 – Tragedia della strada sul ponte del fiume Cherio. Undi 77 anni, Fausto Luigi Belotti, residente a Cividino di Castelli Calepio, è morto dopo essere finitoun, in seguito a una sbandata che l’aveva già portato areil. L’incidente si è verificato sul cavalcavia che unisce i paesi di Mornico al Serio e Palosco, nella parte sud orientale della provincia, lungo la provinciale Ogliese. La dinamica Secondo gli accertamenti della polizia stradale il 77enne, a bordo di una Citroen C8, mentre procedeva in direzione di Palosco, per cause ancora in corso di accertamento – forse un malore – ha sbandato, invadendo la corsia opposta. Prima la vettura ha sbattutoil, successivamente è rimbalzataunVolkswagen Crafter guidato da un 51enne residente a Grumello del Monte.