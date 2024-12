Iodonna.it - S.O.S. alberi in città

Anche quest’anno, i deliziosi colori dell’autunno sono arrivati con un lieve ritardo sulla tabella di marcia. Quando il freddo tarda, gliinse decidui rallentano i loro preparativi per l’inverno, che consistono nel ritirare la preziosa clorofilla verde dalle foglie, le quali si tingono così di giallo, arancio e marrone, prima di cadere a terra e lasciare la pianta al relax invernale. Foliage in Italia: le più belle passeggiate da fare in autunno X In tempi di cambiamento climatico, la speranza è che questo riposo vegetativo non sia afflitto dai capricci del clima, capaci di abbattere persino maestosimonumentali.