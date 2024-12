Firenzetoday.it - Ritrovata a Cesena la donna scomparsa

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayÈ stataquesta mattina adalla polizia municipale locale la signora Maria Lucarini, 90 anni,ieri da Sesto Fiorentino. La, in stato confusionale, è apparsa comunque in buone condizioni di salute. Gli.