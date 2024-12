Ilgiorno.it - Per prendere in affitto una casa a Como bisogna essere ricchi. In un anno costi lievitati del 23%

– Si deveper affittaredove, per colpa del turismo con il proliferare degli affitti brevi e la vicinanza del confine, nell’ultimochi è in cerca di alloggio si è visto chiedere il 23% in più. Il costo medio di un appartamento in città è di 17,20 euro al metro quadro al mese, in pratica per 100 metri quadri serve uno stipendio e non basta neppure considerando spese condominiali e utenze, per non parlare delle rate anticipate che costringono gli aspiranti inquilini a chiedere un prestito in banca. Se imaggiori si toccano in città murata e sul lungolago, con prezzi che lievitano a 21,30 euro al metro quadro, non va meglio in periferia, a Sagnino e Tavernola ad esempio, dove è impossibile trovareina meno di 15,40 euro al metro.