Oasport.it - Pallamano, Cassano Magnago e Brixen Südtirol aprono la 10ma giornata di Serie A1

Leggi su Oasport.it

non deludono le attese nella prima parte della decimadiA1 2024/25. La compagine altoatesina e la squadra lombarda non sbagliano contro Leno e Mezzocorona imponendosi rispettivamente con il punteggio di 26-31 e 19-27.Si muove di conseguenza anche la classifica conche agguanta Adattiva Pontinia con 14p all’attivo da inizio anno ad oggi. Le laziali hanno primeggiato anche loro questo week-end, meritatamente a segno per 28-33 sul campo del Securfox Ariosto., invece, balza provvisoriamente al comando dellaA1 con il medesimo punteggio di AC Life Style Erice e Jomi Salerno. Le due realtà, entrambe con due partite in meno da recuperare, avrebbero dovuto scontrarsi questo fine settimana, incontro che purtroppo non si è disputato visti gli impegni di alcune convocazioni per i Campionati del Sud e Centro America.