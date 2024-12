Ilnapolista.it - Milan: l’era Cardinale potrebbe finire a febbraio, il ruolo di Ibrahimovic sarà ridimensionato (Repubblica)

Leggi su Ilnapolista.it

Ildire presto addio a Gerry. Azionista da agosto 2022 con la sua RedBird,andar via prima della sua scadenza di contratto.lasciare ilprima della scadenza del contrattoSecondo quanto riportato dadichiudersi in anticipo anche rispetto alla scadenza dell’agosto 2025: la chiave della vicenda è la restituzione al fondo Elliott di 693 milioni di euro di prestito, ottenuto dal fondo della famiglia Singer per acquisire il controllo della società. I portavoce di RedBird smentiscono la notizia, ma da New York filtra l’ipotesi dell’addio di. Il prestito di Elliott si trasformerebbe in patrimonio netto: i Singer si riprenderebbero la maggioranza con 843 milioni, lasciando inizialmente ail controllo del 30% delle quote.