Ilgiorno.it - Leggiuno si illumina: le Lucine di Natale trasformano il paese in un villaggio incantato

si è riaccesa la magia delledi. Anche quest’anno ilin riva al Lago Maggiore ospita un ricco allestimento luminoso, che trasforma il centro in untra installazioni e figure a tema natalizio. C’è un mese di tempo per visitare il suggestivo percorso fiabesco lungo circa un chilometro. Quest’anno sono state utilizzate oltre 850mila luci led, 150mila in più rispetto all’edizione 2023. Le scenografie sono realizzate interamente a mano dal team di Lino Betti, l’ideatore dell’evento. Ecco quindi apparire grotte glaciali, castelli incantati, alberi e animali del bosco. Tra le nuove attrazioni i crocus delle meraviglie, i rampicanti fatati e il tunnel di fiori, insieme a piccoli dettagli come funghi e lumachine luminose. Tutte le creazioni che formano l’allestimento sono frutto del riutilizzo di materiali di recupero, tra cui plastiche riciclate e scarti edilizi.