Oasport.it - Lando Norris vince ad Abu Dhabi e consegna il Mondiale costruttori alla McLaren. Doppio podio Ferrari

il Gran Premio di Abuil titoloa 26 anni dall’ultima volta. Il britannico oggi è stato superiore a tutta la concorrenza nonostante unache ha fatto il possibile e anche oltre con il secondo posto di Carlos Sainz e il terzo di Charles Leclerc in rimonta. Ai piedi delLewis Hamilton.Il primo colpo di scena arriva giàpartenza: Verstappen passa Sainz e attacca Piastri, fra i due c’è contattoprima curva e l’australiano finisce in testacoda, mentre il campione del mondo prenderà 10 secondi di penalità per aver causato l’incidente. Il pilotaprenderà a sua volta un’altra penalizzazione sempre di 10 secondi per aver tamponato Colapinto successivamente.In un primo giro totalmente folle si gira anche Perez.