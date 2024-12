Agendaitaliana.it - Il tumore di Vittorio Sgarbi: “Ecco come la malattia mi ha cambiato”, come sta oggi

Leggi su Agendaitaliana.it

Dopo aver affrontato unconduce una vita più appartata, concentrandosi su salute, arte e famiglia., critico d’arte noto per il suo temperamento vulcanico e la sua onnipresenza televisiva, sembra aver intrapreso un percorso più riflessivo e intimo. La lotta contro unalla prostata ha avuto un profondo impatto sulla sua quotidianità, portandolo a ridefinire le sue priorità. In una recente intervista a Sette – Corriere della Sera,ha dichiarato: “Prima il mio corpo non lo vedevo neanche. Ora devo vedere se riesco a dormire bene, se riesco ad andare in bagno. Ho un dialogo con il corpo che non avevo avuto mai”.parla del suoalla prostata:lal’haIl critico d’arte ha dedicato il suo tempo all’introspezione e alla scrittura, culminata nella pubblicazione del libro ‘Natività, Madre e figlio nell’arte’ (La nave di Teseo).