Agi.it - I regali ai poveri si comprano su Amazon. La lista del parroco di Monteverde

AGI - Unadidi Natale per isu. E' l' idea del sacerdote Don Sandro Marsano della parrocchia della Trasfigurazione, nel quartiere romano di. La parrocchia della Trasfigurazione raccoglie coperte, salviette e generi alimentari e li distribuisce attraverso la Caritas diocesana. Don Sandro mette a disposizione anche unae il suo profilo Facebook per aiutare la parrocchia ed ampliare la rete della solidarietà. Ladei supermette di chiedere doni ai propri followers sui social media ad amici e a parenti. Generi alimentari oppure prodotti specifici per la persona che ne ha bisogno tra quelli in catalogo. Si può anche regalare qualcosa da regalare, con un doppio regalo, in “unione di simpatia” tra due amici che lo offrono ad un terzo che ne ha bisogno.