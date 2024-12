Gite scolastiche bloccate | il Pd presenta un’interrogazione parlamentare al ministro Valditara per risolvere il caos degli appalti

Leggi su Open.online

Il Partito Democratico hatoaldell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, sulla norma del codiceche sta causando un blocco dellein molte scuole. La misura, introdotta con la riforma del codicenel 2022 e divenuta operativa nel 2023, obbliga le scuole a seguire le stesse regole riservate aglipubblici, imponendo che, per ogni spesa superiore ai 140mila euro, si debba procedere come una stazione appaltante. Una regola che sta creando diverse difficoltà in alcuni istituti scolastici, che non dispongono delle risorse, delle competenze o del personale amministrativo necessari per affrontare una procedura così complessa. Organizzare un viaggio di istruzione in questa modalità richiede, infatti, l’indizione di un bando pubblico, la valutazione delle offerte e l’assegnazione dell’appalto secondo criteri rigorosi, simili a quelli adottati per le opere pubbliche.