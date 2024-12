Ilgiorno.it - Fiume Olona, argini in sicurezza. Finiti i lavori sulla sponda destra: "Passo importante per il territorio"

Sono state portate a termine in questi giorni le opere di “somma urgenza” previste sule che hanno interessato ladelnella zona di via Barlocco. L’intervento, eseguito in concreto da AIpo, rientra tra quelli previsti per l’adeguamento funzionale delnei comuni di San Vittoree Canegrate ed è stato finanziato da Regione Lombardia. La Regione ha previsto interventi nei due comuni citati per complessivi 1,3 milioni di euro, mentre il costo di questo primo intervento è stato pari a 80mila euro. Nella sostanza si è lavorato alla pulizia dellasinistra esistente e alla rimozione del muro di contenimento crollato. Si è poi proceduto poi con una riprofilatura e con il ripristino dellaerosa mediante "imbottimento di materiale arido reperito in loco o appositamente fornito".