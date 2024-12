Ilrestodelcarlino.it - Eccellenza: sfide cruciali per le squadre pesaresi nella penultima giornata d'andata

Insi gioca per lad’. Tre compagini del pesarese sono attese da un turno casalingo, la quarta in trasferta, per tutte saranno gare difficili. Si gioca, tranne che in due casi, alle ore 14,30. Urbino- Tolentino. "Incontriamo- sottolinea il presidente dell’Urbino Marco Lucarini- la squadra più in forma del momento insieme al Macerata compagine con un organico molto forte, noi purtroppo abbiamo perso qualche giocatore e il mister dovrà sperare che la sosta di Natale ci dia finalmente un po’ di tregua con gli infortuni, detto questo l’Urbino nell’ultimo periodo ha trovato la continuità che serve per stare in zona tranquilla e vogliano continuare a muovere la classifica cercando di stare più in alto possibile". Arbitra Antonio Tarli di Ascoli Piceno. Maceratese-K Sport Montecchio Gallo.