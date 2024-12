Ilgiorno.it - Davide era considerato “incollocabile”: ora ha un lavoro. La rete Tiki Taka, che trova un impiego ai giovani con disabilità

Monza – Chi l’ha detto che le persone connon possono essere cittadini attivi, autonomi e lavoratori?, lainformale di enti del terzo settore, coordinata da Giovanni Vergani, sfata questo mito. Grazie ai tavoli partecipati per l’abitare, il, la cultura, lo sport e l’inclusione sta dando risposte ae famiglie della Brianza. Nell’ultimo anno sono stati attivati 200 tirocinii di inclusione sociale per persone ad alto livello di fragilità, protagoniste 106 aziende del territorio, nei settori della ristorazione, produzione alimentare, giardinaggio commercio, in supermercati e uffici. “I ragazzi disabili – sottolinea Flavio Mattoli, referente del progetto “Ilabilita l’uomo“ – svolgono lavori ripetitivi di inserimento dati, gestione magazzino e tutte le mansioni noiose e fastidiose per i normodotati, ma necessarie nell’ambito di un’azienda.