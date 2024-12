Imiglioridififa.com - Da oggi su FC 25 ci sono ben 3 Evoluzioni estetiche (a pagamento)

Ecco una guida completa dedicata alleuscitesu FC 25 8 dicembre 2025.Migliora l’aspetto della tua Icona base preferita con una speciale decorazione Icona premium, abbinata a un fantastico sfondo brillante che aggiunge quel tocco di classe in più.Icone+Migliora l’aspetto di qualsiasi Icona con una speciale decorazione Icona premium che aggiunge quel tocco di classe in più.Scadenza: 21 dicembreCosto: 25000 o 200 FC PointsRequisiti: Rarità: IconeMiglioramentiStile di gioco Aggiornamento esteticoSuccessione Ultimate+Metti in risalto un oggetto giocatore Successione Ultimate con un aspetto estetico brillante!Scadenza: 21 dicembreCosto: 25000 o 200 FC PointsRequisiti: Rarità: Successione UltimateMiglioramentiStile di gioco Aggiornamento esteticoEroi Successione Ultimate+Metti in risalto un oggetto Eroi Successione Ultimate con un aspetto estetico brillante!Scadenza: 21 dicembreCosto: 25000 o 200 FC PointsRequisiti: Rarità: Eroi Successione UltimateMiglioramentiStile di gioco Aggiornamento esteticoRicordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.