Ilrestodelcarlino.it - Cittadella dello Sport di Casalecchio: 860mila euro per la sicurezza post-alluvione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per lain arrivo. È la cifra, deliberata dal Consiglio dei Ministri ed erogata dalla Regione, che il Comune distanzierà per mettere inl’area tra via Allende, Ronzani e il corso del fiume, profondamente colpita dall’del 19 ottobre. Gli interventi, che si svolgeranno e concluderanno nel 2025, prevedono il rifacimento della rete fognaria, la riprofilatura e messa indelle sponde del Rio Bolsenda e la creazione di vasche di esondazione per mitigare il rischio di nuovi allagamenti. "Stiamo pianificando interventi con la massima celerità a partire dai primi mesi del 2025 – afferma Matteo Ruggeri, sindaco ed ex assessore allo–. Dimostriamo la vicinanza a un settore fondamentale per, ma anche l’importanza strategica della".