Ilgiorno.it - Centro sportivo, convenzione scaduta. Il Comune deve correre ai ripari

Leggi su Ilgiorno.it

Assegnare in gestione ildi via Cabrini alla Asd Concordia, anche se in via transitoria e sino al mese di giugno, per evitare ripercussioni sull’attività quotidiana della stessa società sportiva. La giunta comunale di Robecco sul Naviglio ha approvato questa settimana una delibera in merito all’uso e alla gestione delin questione dopo che si è appreso che latra ile la società calcistica Asd Concordia è rimasta operativa di fatto, ma è formalmenteda diversi anni. Per questo ragione la giunta ha avviato la procedura per la riconsegna delle chiavi della struttura (l’impiantoè di proprietà comunale) e, nel contempo, per la predisposizione di un atto di indirizzo allo scopo di assegnare l’uso e la gestione delin via transitoria fino al giugno 2025.