Ilrestodelcarlino.it - Attila Porto Recanati espugna il PalaMaggetti: vittoria contro Roseto Basket 55-51

Colpo esterno dellacheilil. Grande prestazione per irecanatesi che si impongono sul 51-55 al termine di una gara sempre in equilibrio, centrando un altro importante successo. Dopo la palla a due parte forteche piazza subito un 5-0 di parziale. L’fatica al tiro e scivola fino al 16-8, ma grazie alle conclusioni di Gamazo risale la china fino al 19-17 al 10’. Nel secondo periodo il testa a testa tra le due squadre prosegue: Pesce piazza la tripla del 21-22, conche prova ad allungare., però, resta in scia con Corral ed all’intervallo lungo l’è avanti con il minimo scarto (27-28). Di ritorno in campo è ancora l’equilibrio a regnare sovrano: nessuna delle due squadre riesce a prevalere ed allungare.