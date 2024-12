Ilrestodelcarlino.it - Alunni disabili in crescita : "Patto per l’inclusione"

Cresce il numero diimolesi contà: dai 313 del 2021/2022 si è passati ai 439 di quest’anno scolastico, per un investimento complessivo di circa tre milioni di euro per gli interventi educativi e assistenziali (compresi laboratori, supporto psico-pedagogico e trasporto personalizzato) a carico del Comune. A fare il punto, in occasione della recente ‘Giornata internazionale per le persone contà’, è il vicesindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari. "L’impegno del Comune perscolastica deglie studenti contà è fortemente cresciuto anche in questi ultimi anni – osserva Castellari –. Abbiamo assistito all’aumento importante del numero di studenti contà che frequentano le scuole superiori e questo testimonia come nel tempo la legge 104 e gli accordi di programma abbiano sempre più garantito l’integrazione scolastica dei giovani".