Sport.quotidiano.net - Addio a Renato Ghedini, storico tifoso del Bologna e nonno di Alex

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilda qualche giorno ha unin meno. Unspeciale che fino a 93 anni ha amato i colori rossoblù, quegli stessi colori che aveva seguito fino a Roma nell’anno dello scudetto e che aveva riabbracciato anche in Champions League grazie a suo nipote. La storia diaveva fatto il giro del web e non solo qualche mese fa quando l’appello del "suo nipote preferito"aveva portato sotto i riflettori questa coppia di tifosi legati a doppio filo dalla fede calcistica. Un rapporto, quello die di, che aveva nella sua massima espressione, sempre pronti a discutere degli ultimi risultati e delle gesta della squadra del cuore anche ora chesi era trasferito per lavoro lontano da Medicina. Di sera l’appuntamento era al telefono, per parlare deldi oggi e di ieri: dai ricordi diDall’Ara e Giacomo Bulgarelli, alla storia della lunga trasferta in auto per lo spareggio del ’64.