VAI BELLO Storia della Spaghetti Funk

Grande successo per la serata di presentazione, al Blue Note di Milano, del documentario VAIche vede protagonisti J-Ax e Dj-Jad. Oltre a loro, tanti gli artisti intervenuti, Coma Cose, Tormento, Albertino di Radio DeeJay e altri amici del panorama musicale Hip Hop. La veraIl documentario, in uscita nelle sale cinematografiche nella prima metà del 2025, è co-prodotto dallaPictures con Casta Diva. Attraverso il racconto dei suoi protagonisti, arricchito da inedito materiale di repertorio, il documentario ripercorre la vera, la storica crew milanese che all’inizio degli anni 90? ha dato il via in Italia alla nascita del genere hip hop, fenomeno musicale oggi sempre più in voga. Uno spaccato degli anni novanta, scandito dal sogno di un gruppo di amici e il loro desiderio di emergere attraverso la musica, la creatività e voglia di vincere a vent’anni.