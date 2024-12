Ilfattoquotidiano.it - Sono volato alle Canarie con Alessandro: ci siamo inebriati di brividi, stelle, dune di sabbia e Cuba libre

Ho appena vissuto dei giorni molto intensi e divertenti grazie al mio amico. Cipersone che riescono a strapparti dal vischio della pigrizia e a farti vincere paure irrazionali, come la paura di prendere un aereo.è una di queste persone. Mifatto convincere dal suo entusiasmo e cosìandato in vacanza a Gran Canaria, mi ha fatto prendere l’aereo ben quattro volte, scalo a Barcellona all’andata e scalo a Madrid al ritorno. Appena entro in un aereo mi concentro sul volto dei passeggeri e mi domando “questo qui ha il volto di uno che precipita?”, devo dire che misembrati tutti passeggeri non precipitanti e infatti è stato così!Durante il voloè stato molto abile a distrarmi dturbolenze dell’aereo, abbiamo visto un film e giocato a scacchi, ovviamente mi ha dato scacco matto tutte le volte, ma ha dato anche scacco mattomie irragionevoli paure (l’aereo è il mezzo più sicuro al mondo, insieme agli ascensori), e dopo questa esperienza potrò andare in Australia senza problemi ad abbracciare i canguri!A Gran Canaria abbiamo soggiornato tre notti all’Hotel Corallium, un ecomostro di lusso, con piscine e discoteche per attempati crucchi con la voglia di sentirsi ancora vivi e giovani.