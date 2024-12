Oasport.it - Snowboard, Louis Phillip Vito III manca l’accesso in finale a Secret Garden

Inizia in salita la stagione diIII, impegnato alla prima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di, specialità halfpipe. L’azzurro non ha infatti staccato il pass per le Finali, pianificate per domenica 8 dicembre, terminando le qualificazioni al sedicesimo posto. Due run sfortunate quelle dell’atleta, il quale ha guadagnato il punteggio di 56.00 nella prima uscita, salendo a 62.75 nella seconda. Una score insufficiente per entrare nei primi dieci, dove il taglio si è fermato a quota 77.00 (segnato dal nipponico Ryusei Yamada). A proposito di Sol Levante, il migliore del lotto è stato il giapponese Yuto Totsuka, unico a scavalcare la soglia dei 90 punti ottenendo 90.75 e regolando il connazionale Ayumu Hirano, secondo con 88.00 davanti all’australiano Scotty James, terzo con 85.