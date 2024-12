Ilfattoquotidiano.it - “Sei disgustosa e maleducata perché mio figlio piange e tu non gli cedi il posto”: una madre furiosa in aereo contro la TikToker Jennifer Castro

Che i litigi sugli aerei finiscano dritti sui social è ormai una “moda” che dura da anni e non conosce flessioni. Non sempre però chi pensa di essere dalla “parte della ragione” trova poi il supporto che pensava di avere anzi, in alcuni casi, postare sulle proprie pagine immaginando di incassare messaggi di solidarietà gli si ritorce. Ed è quello che è accaduto ad una mamma su un volo della Gol Airlines, in Brasile, bollata come “” per aver definito “” un’altra passeggera che si è rifiutata di cedere ilvicino al finestrino alcheva.Nel video postato su TikTok e diventato virale in una manciata di ore, si vede la passeggera, il cui nome è– 1,9 milioni di seguaci solo su Instagram, in queste ore è stata intervistata dalle principali tv brasiliane – sbigottita davanti alle richieste della mamma che non riusciva a gestire i capricci ad alta quota del, che chiedeva con insistenza di sedersi accanto al finestrino.