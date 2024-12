Romadailynews.it - Roma, molesta una studentessa su un bus: arrestato 37enne

L’uomo, accusato di violenza sessuale, è stato fermato dai carabinieri e portato a Regina Coeli.A, un uomo di 37 anni, cittadino albanese, è statocon l’accusa di violenza sessuale dopo averto ripetutamente unasu un autobus affollato. La vicenda si è consumata sulla linea che passa per via di Casalotti, dove l’uomo, secondo gli investigatori, saliva sistematicamente alla stessa fermata e approfittava della confusione per compiere molestie fisiche ai danni della giovane.L’ultimo episodio, avvenuto qualche giorno fa, ha portato la minore a reagire con forza, respingendo l’uomo e, in lacrime, chiamando la madre. Insieme si sono recate presso la caserma dei carabinieri di Casalotti per denunciare i fatti. I militari hanno avviato immediatamente un’indagine, organizzando servizi di appostamento per identificare e fermare l’aggressore.