Perché la polizia è il nemico Caprarica e gli immigrati le parole che fanno discutere | Video

Dopo il calcio e il tennis, lo sport più praticato in Italia in questi giorni sembra l'attacco alle forze dell'ordine. I nostri militari - che siano carabinieri, poliziotti o agenti dellapenitenziaria - vengono associati alla violenza contro quelli che sono considerati "poveri cittadini". La "rivolta" sociale contro le forze dell'ordine è partita prima dalla politica, con alcuni esponenti della sinistra italiana in prima linea. E poi anche dalla società civile, con alcuni residenti del quartiere milanese Corvetto che hanno messo a ferro e fuoco l'intera zona. Non solo politici e privati cittadini. Anche esponenti del mondo dello spettacolo si sono esposti per attaccare le forze dell'ordine. Come lo stesso Roberto Vecchioni che a In Altresi è reso protagonista di uno sfogo senza precedenti contro lamilanese.