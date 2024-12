Lapresse.it - Olanda, crolla palazzina vicino L’Aia: le immagini dei soccorritori a lavoro

Leggi su Lapresse.it

Una potente esplosione ha dilaniato unaa Tarwekamp, nel quartiere Mariahoeve delnella notte tra sabato e domenica. Almeno 20 persone sarebbero rimaste intrappolate sotto le macerie mentre i vigili del fuoco continuano a lavorare insieme agli investigatori per capire quali siano le cause all’origine della tragedia. Sul posto una fila di ambulanze in attesa di capire il numero esatto di persone coinvolte. Le autorità di emergenza hanno dichiarato che quattro persone sono state salvate dalle rovine e portate in ospedale.