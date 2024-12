Lanazione.it - Maurizio Ventavoli rieletto presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno

è stato, all’unanimità,deldi, 59 anni, olivicoltore di Monsummano Terme (Pistoia), guiderà anche per il prossimo quinquennio l’ente che si occupa di difesa idraulica, manutenzione dei corsi d’acqua, irrigazione su 56 Comuni nelle province di Pisa, Pistoia, Livorno, Firenze, Lucca. Per la carica di viceè stato nominato sempre all’unanimità Marco Pacini, agricoltore edi Coldiretti Pisa, mentre in qualità di terzo membro è stato eletto Simone Giglioli sindaco di San Miniato. "Ringrazio tutti i componenti della lista “Acqua, agricoltura, ambiente”, Coldiretti che mi ha appoggiato nella mia ricandidatura e tutti coloro che mi hanno sostenuto nel percorso – dichiara il– La gestione delsarà nel segno della continuità con quanto fatto finora, tenendo fisso l’obiettivo di mettere a punto azioni e interventi necessari alla sicurezza, alla tenuta dell’assetto idrogeologico e alla valorizzazione dei territori che si sviluppano attorno ai corsi d’acqua.