Mario Donadio, il super volontario premiato con l'Ambrogino d'oro a Milano

È conosciuto come "il",. Milanese di 62 anni, informatico, durante la pandemia ha iniziato a ricondizionare pc usati insieme ai colleghi donandoli a bambini e ragazzi in difficoltà per seguire le lezioni a distanza. E non si è più fermato. Già si impegnava per ridare vita a spazi verdi abbandonati, a cominciare dal suo quartiere tra Chiesa Rossa e Gratosoglio. Poi ha creato cinque "punti di donazione" nei caseggiati popolari distribuendo libri, giocattoli, pannolini, oggetti per la casa. Anello di congiunzione tra chi dona e chi ha bisogno, insieme ad altri 260 volontari della rete “Qui- Ricicliamo”, oggiverràcon l’d’oro. "Un premio da condividere con tutte le persone che mi affiancano. Il bene si raggiunge unendo le forze.