Ilgiorno.it - Manuel Agnelli e le emozionanti parole su Mimì: per lei ci sarò sempre. Con gli altri giudici superato scoglio delle volgarità

Milano – Alla fine ha vinto (anche) lui.ha portato alla vittoria di X Factor 2024Caruso, la 17enne di Usmate Velate (Monza e Brianza), per la quale aveva “calato” l’X Pass alle audizioni. Si tratta della prima vittoria nelle vesti di giudice della trasmissione per il frontman degli Afterhours che, però, può vantare il successo “reale” di clamoroso della storia del programma: fu lui a scegliere i Maneskin, che arrivarono secondi (dietro a Lorenzo Licitra), incassando negli anno seguenti uno strepitoso successo internazionale. "Abbiamo vinto con una squadra di professionisti, di persone sinceramente appassionate alla Musica e al Talento: da Matteo, il producer, alla Fraq, e poi Cristina, Max, Rossana, Francesca con lo styling e la consulenza, Benedetta e Gianandrea, gli stilisti che hanno lavorato per me in questa edizione, per chiudere con Andrea, il mio manager.