Zelensky invita Trump in Ucraina per vedere la devastazione

Zelensky ha invitato Donald Trump a visitare l'Ucraina per constatare la devastazione e "vedere la gente, i civili i guerrieri, donne, bambini e ospedali distrutti o morti" . Lo ha detto Zelensky in un'intervista a Cbs. "Venite, vedete, e poi andiamo avanti con un piano per porre fine alla guerra", ha aggiunto. Quotidiano.net - Zelensky invita Trump in Ucraina per vedere la devastazione Leggi su Quotidiano.net Volodymyrhato Donalda visitare l'per constatare lae "la gente, i civili i guerrieri, donne, bambini e ospedali distrutti o morti" . Lo ha dettoin un'intervista a Cbs. "Venite, vedete, e poi andiamo avanti con un piano per porre fine alla guerra", ha aggiunto.

Potrebbe interessarti anche:

Ucraina - raid russo provoca strage di civili a Sumy | Zelensky attacca Putin e poi invita Trump : "Venga a vedere la devastazione"

Il premier britannico Starmer: "Putin deve ora accettare un cessate il fuoco completo e immediato senza condizioni". Kellogg, l'inviato di Trump: "Superati ogni limiti di decenza".

Ucraina - nuovo scontro USA-Zelensky : Catherine Belton e la campagna di disinformazione contro Trump finanziata da Kiev

Belton sarebbe impegnata in una campagna d’informazione volta a screditare figure politiche legate a Donald Trump, tra cui Tulsi Gabbard e Kash Patel La giornalista britannica Catherine Belton, corrispondente speciale per l’Agenzia Stampa Britannica “Reuters” e giornalista investigativa del “ .

Putin - vertice con l’inviato di Trump. Zelensky : “Russia non vuole pace”

(Adnkronos) – Donald Trump in pressing sulla Russia, mentre Vladimir Putin incontra per 4 ore Steve Witkoff, l'inviato speciale degli Stati Uniti. Per il resto, mentre l'aereo di Witkoff […] L'articolo Putin, vertice con l’inviato di Trump.

Ne parlano su altre fonti Zelensky invita Trump in Ucraina per vedere la devastazione. Ucraina, raid russo provoca strage di civili a Sumy | Zelensky attacca Putin e poi invita Trump: "Venga a vedere la devastazione". Zelensky invita Trump in Ucraina per vedere la devastazione. Zelensky invita Trump in Ucraina per vedere la devastazione. Tensioni Usa-Ue e invito di Trump a Mosca: riflessioni post-Conferenza di Monaco. Ucraina-Russia, Putin festeggia la linea Trump: cosa dice il Cremlino.

Come scrive ansa.it: Zelensky invita Trump in Ucraina per vedere la devastazione - Volodymyr Zelensky ha invitato Donald Trump a visitare l'Ucraina per constatare la devastazione e "vedere la gente, i civili i guerrieri, donne, bambini e ospedali distrutti o morti" . Lo ha detto Zel ...

Nota di gaeta.it: Zelensky invita Trump in Ucraina: un appello alla responsabilità e alla pace - Zelensky invita Trump a visitare l'Ucraina per testimoniare la devastazione della guerra e collaborare alla creazione di un piano di pace, sottolineando l'importanza del supporto internazionale.

Secondo tg24.sky.it: Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Ricevuta nuova proposta Trump su terre rare" - Come funziona ora? La protesta degli ucraini sotto il consolato Usa a Milano: "Da Trump show assurdo" Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina non è pronta a ...