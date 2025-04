Lanazione.it - Le Badie dimenticate. Neppure una piazza. La raccolta di firme per avere attenzione

Leggi su Lanazione.it

Le, una frazione poco considerata. Incastonata fra Grignano, Cafaggio e Paperino, nonostante sia composta da una decina di strade, conta circa 7000 abitanti. In realtà, come dice il nome, la frazione si è sviluppata intorno ad un nucleo storico, appunto la badia, di cui resta ancora qualche traccia, ma ha avuto il suo massimo sviluppo dalla metà degli anni ’70 ai primi anni ’90. Un quartiere dormitorio, in molti lavorano a Firenze complice la vicinanza al casello autostradale, che non ha un’identità specifica, con un’immigrazione costante di varia natura. "Nonostante ciò nell’area – spiega Giovanni Longobardi amministratore del gruppo Facebook Lee il suo parco - non vi è alcuno spazio pubblico all’aperto pavimentato, né un centro civico polivalente. Come residenti ci siamo sentiti un po’ abbandonati, non abbiamo sentito l’che è stata riservata ad altre frazioni dove sono in corso importanti progetti di riqualificazione.