Derby Lazio-Roma 1-1 Soulé risponde a Romagnoli

Soulé risponde a Romagnoli e il Derby tra Lazio e Roma finisce sul punteggio di 1-1. Nel posticipo domenicale della 32/a giornata di Serie A il capitano biancoceleste sblocca la partita al 2? della ripresa, con l'esterno argentino che riequilibra il match al 24? del secondo tempo. In classifica la Lazio resta al sesto posto con 56 punti, due in più dei giallorossi settimi. Ad inizio partita subito un'ammonizione con Sozza che al 5? estrae il cartellino giallo per punire il colpo a palla lontana di Paredes ai danni di Zaccagni. Al 7? biancocelesti vicini al gol: punizione di Isaksen per Romagnoli che svetta di testa da pochi passi, ottimo intervento di Svilar che alza sopra la traversa. All'11' ci prova Rovella dagli sviluppi di un corner ma il suo tiro è impreciso. Al quarto d'ora Angelino cerca il cross da posizione defilata, pallone fuori misura per Dovbyk ma che per poco non arriva a sorprendere Mandas.

Derby Lazio-Roma - Cristante : “Credo alla Champions - ma non è ora di mollare”

it. Come mai stentate a vincere nei big match? “Sì, negli anni abbiamo faticato ma non saprei darti una risposta”. Come vi state adattando dal passaggio da Dybala a Soulé? “Matias è un giocatore forte e giovane, ha avuto un periodo di adattamento, ha grandi qualità, deve crescere, Paulo è un campione ha un carisma diverso, ma Mati ci sta dando una grossa mano e continuerà a migliorare”.

Derby Lazio-Roma - Luca Pellegrini : “Abbraccio con Baroni? Ero l’ultima ruota del carro”

Luca Pellegrini (LaPresse) – calciomercato. Sono contento, è un assist in più, preferivo non farlo e vincere la partita”. Che ruolo puoi esercitare sui nuovi per far capire la partita di giovedì? “Sarà importantissimo concedere meno gol possibili, speriamo zero.

Derby Lazio-Roma - Ranieri ammette : “Loro meritavano di più”. Poi la battuta su Allegri

“Saranno partite difficilissime, ci sarà chi deve lottare per qualcosa di importante, chi invece deve avere di più per restare in Serie A. Quando si chiude il libro ci sarà il ricordo, ora ho conquistato 1 punto e dico meno male perché potevamo perderla.

