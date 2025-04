Treni aprile nero | esplodono i ritardi sulla linea malata Da Pordenone a Udine è un incubo un convoglio su quattro fuori orario

Pordenone - Ore 7 del mattino, stazione dei Treni. Il tabellone digitale si illumina: ritardo. Di nuovo. Il racconto dell?andamento della mobilità ferroviaria in Friuli Venezia Giulia. Ilgazzettino.it - Treni, aprile nero: esplodono i ritardi sulla linea "malata". Da Pordenone a Udine è un incubo, un convoglio su quattro fuori orario Leggi su Ilgazzettino.it - Ore 7 del mattino, stazione dei. Il tabellone digitale si illumina: ritardo. Di nuovo. Il racconto dell?andamento della mobilità ferroviaria in Friuli Venezia Giulia.

