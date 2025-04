La spiegazione finale di Costanza La Serie come finisce la prima stagione | Costanza si dichiara a Marco

Costanza La Serie, la prima stagione della fiction di Rai 1 tratta dall’omonimo romanzo primo romanzo di Alessia Gazzola “Questione di Costanza”, per la regia di Fabrizio Costa. La Serie tv ricalca in un certo modo la formula vincente già vista ne L’Allieva. Non è un caso, che anche il personaggio di Costanza Macallè, come quello di Alice Allevi, abbia ottenuto il medesimo successo televisivo con una media del 23% di share. Ma andiamo a scoprire cosa è successo negli ultimi due episodi. La spiegazione finale di Costanza, come finisce la prima stagione e il riassunto dell’ultima puntata.Costanza riassunto ultima puntata della prima stagioneLa Serie Costanza continua a raccontare due mondi paralleli. La vita personale della protagonista e il suo minuzioso lavoro di paleontologa con la rappresentazione del caso trattato: la ricostruzione della storia di Selvaggia di Staufen, figlia illegittima di Federico II di Svevia. Piperspettacoloitaliano.it - La spiegazione finale di Costanza La Serie, come finisce la prima stagione: Costanza si dichiara a Marco Leggi su Piperspettacoloitaliano.it Siamo arrivati all’ultima puntata diLa, ladella fiction di Rai 1 tratta dall’omonimo romanzo primo romanzo di Alessia Gazzola “Questione di”, per la regia di Fabrizio Costa. Latv ricalca in un certo modo la formula vincente già vista ne L’Allieva. Non è un caso, che anche il personaggio diMacallè,quello di Alice Allevi, abbia ottenuto il medesimo successo televisivo con una media del 23% di share. Ma andiamo a scoprire cosa è successo negli ultimi due episodi. Ladilae il riassunto dell’ultima puntata.riassunto ultima puntata dellaLacontinua a raccontare due mondi paralleli. La vita personale della protagonista e il suo minuzioso lavoro di paleontologa con la rappresentazione del caso trattato: la ricostruzione della storia di Selvaggia di Staufen, figlia illegittima di Federico II di Svevia.

Dopo aver ricevuto un assegno di ricerca al Dipartimento di Paleopatologia di Verona, si trasferisce con Flora nella città veneta, dove trova lavoro nel suo campo, ma anche una nuova occasione per fare i conti con il suo passato.

Nel contempo, Costanza deve affrontare un mistero legato a Selvaggia Macallè, figlia illegittima di Federico II di Svevia, il cui corpo è stato ritrovato vicino al Castello di Montorio.

È quello che serve a Costanza per registrare l’ultima puntata del suo podcast. Melchiorre (Franco Castellano) invia le due studiose in trasferta in Francia per confermare le loro ipotesi.

