Perché tanti medici di base sono ‘bruciati’? Crollano e fuggono

Reggio Emilia, 14 aprile 2025 – "I medici di medicina generale sono tutti bruciati". Il messaggio di Euro Grassi, segretario provinciale della Fimmg (Federazione italiana medici di famiglia), non lascia spazio a molte interpretazioni. La sua è una denuncia lucida e concreta: a pesare sul sistema di medicina generale non sono solo i numeri degli assistiti, ma soprattutto l'assenza di formazione e strumenti adeguati per chi inizia questo mestiere. "Il problema – spiega Grassi – riguarda soprattutto i giovani, che si trovano catapultati in un mondo troppo complesso. Non riescono subito a gestire sia gli ambulatori che le visite domiciliari, Perché nessuno li ha mai preparati a farlo". Il risultato? Burnout precoce, fughe verso altri settori della sanità, e un impatto pesante sulla qualità del servizio offerto ai cittadini.

