Lanazione.it - Bastoni e spranghe nascosti in Fortezza, cresce l’allarme sicurezza a Siena

Leggi su Lanazione.it

, 14 aprile 2025 –è sotto choc. Nel giro di cinque giorni tre episodi che l’hanno scossa. Confermando di essere al centro di tensioni finora inesplorate ma presenti nelle grandi città già da lungo tempo. Un segnale inquietante, in verità, era arrivato nel novembre 2023. Quando, come si ricorderà, un egiziano aveva colpito senza ragione con un cacciavite tre pakistani mentre si trovavano al centro di accoglienza di suor Nevia a San Girolamo. E pochi giorni dopo l’aggressione con un coltello karambit, in piazza Gramsci, sempre ad un pakistano. Era finita con l’arresto dello straniero in LOmbardia da parte di carabinieri e polizia, poi la condanna, nel maggio scorso, a 8 anni 10 mesi e 20 giorni per il tentato omicidio del pakistano. L’accusa, per l’altro episodio, era stata di lesioni aggravate.