I 50 anni del Leoncavallo ultimo centro sociale | La cultura abita qui non chiudeteci

Repubblica.it - I 50 anni del Leoncavallo, ultimo centro sociale: “La cultura abita qui, non chiudeteci” Leggi su Repubblica.it Presidio della scena alternativa, oggetto di sgomberi, sui social chiama a raccolta gli artisti

Potrebbe interessarti anche:

Il Leoncavallo pronto a traslocare da via Watteau dopo 131 avvisi di sfratto - una sede (nelle regole) alla periferia Sud : la svolta dopo oltre 30 anni

Non a Greco, ma in via San Dionigi. Il Comune ha ricevuto una manifestazione d'interesse preliminare, con richiesta di sopralluogo, da parte dell'associazione Mamme antifasciste del Leoncavallo per la concessione d'uso dell'immobile di proprietà dell'amministrazione in via San Dionigi 117, tra Porto di Mare e Rogoredo.

Ne parlano su altre fonti I 50 anni del Leoncavallo, ultimo centro sociale: “La cultura abita qui, non chiudeteci”. Milano, il Leoncavallo apre al trasloco: sopralluogo all'immobile comunale di via San Dionigi. Lo sfratto rinviato al 15 maggio. Leoncavallo, oggi scatta il tentativo di sfratto. Ma ora c’è l’ipotesi di una nuova sede. Il Leoncavallo di Milano cambia sede, da via Watteau a via San Dionigi: l'ipotesi del trasferimento. L’incredibile storia del Leoncavallo, il centro sociale che nessuno ha mai sgomberato davvero. Leoncavallo, presidio in via Watteau. Sfratto rinviato a gennaio.

Lo riporta milano.repubblica.it: I 50 anni del Leoncavallo, ultimo centro sociale: “La cultura abita qui, non chiudeteci” - Essendo e resistendo da molti decenni in Milano, il Leoncavallo, o Leonka, o Leo, basato nella periferia nord di Milano e cioè a Greco, spera in un futuro che ne salvi la storia, e le molte storie che ...

Lo riporta milano.repubblica.it: Leoncavallo, dal Casoretto a via Watteau: i 50 anni senza tregua aspettando uno sgombero - I locali erano identici, a cominciare dallo striscione delle “Mamme del Leoncavallo”, a quelli in cui si pogava dieci anni prima, mentre Manuel Agnelli degli Afterhours urlava dal palco la sua ...

Riporta milano.corriere.it: Milano, il Leoncavallo apre al trasloco: sopralluogo all'immobile comunale di via San Dionigi. Lo sfratto rinviato al 15 maggio - Dopo 50 anni il Leoncavallo potrebbe trasferirsi a dieci chilometri dalla sua sede in via Watteau. È arrivata martedì negli uffici di Palazzo Marino una manifestazione di interesse preliminare ...