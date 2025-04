Notte di follia tre risse | 10 identificati

Notte movimentata. Calci, pugni, testate e quant’altro tra ieri e ier l’altro: una rissa a Castiglion Fiorentino, tafferugli a Monte San Savino tra circa 7 e 8 persone e una lite a Campo di Marte. Il bilancio dei feriti non è a verbale: nel senso che nessuno degli esagitati è stato soccorso dal 118 e nessuno è andato con le proprie gambe al pronto soccorso. Anche se, stando a chi era presente, qualcuno è uscito male dallo scontro. Quasi tutti coloro che hanno alzato le mani sono stati identificati: nelle prossime ore scatteranno le denunce con ogni probabilità. Ad Arezzo c’è stata una lite in mezzo alla strada tra due extra comunitari, in via Leon Battista Alberti. Per placare la violenza sono arrivate due pattuglie della polizia insieme ad una dei carabinieri che hanno accerchiato i due esagitati: una scena da film, immortalata dai cellulari e messa nella turbina dei social a dimostrazione del degrado dell’area, che ancora si conferma una zona rossa della città in quanto a sicurezza e disagio. Lanazione.it - Notte di follia, tre risse: 10 identificati Leggi su Lanazione.it Arezzo, 14 aprile 2025 – È stata unamovimentata. Calci, pugni, testate e quant’altro tra ieri e ier l’altro: una rissa a Castiglion Fiorentino, tafferugli a Monte San Savino tra circa 7 e 8 persone e una lite a Campo di Marte. Il bilancio dei feriti non è a verbale: nel senso che nessuno degli esagitati è stato soccorso dal 118 e nessuno è andato con le proprie gambe al pronto soccorso. Anche se, stando a chi era presente, qualcuno è uscito male dallo scontro. Quasi tutti coloro che hanno alzato le mani sono stati: nelle prossime ore scatteranno le denunce con ogni probabilità. Ad Arezzo c’è stata una lite in mezzo alla strada tra due extra comunitari, in via Leon Battista Alberti. Per placare la violenza sono arrivate due pattuglie della polizia insieme ad una dei carabinieri che hanno accerchiato i due esagitati: una scena da film, immortalata dai cellulari e messa nella turbina dei social a dimostrazione del degrado dell’area, che ancora si conferma una zona rossa della città in quanto a sicurezza e disagio.

Potrebbe interessarti anche:

Follia nella notte a Prato : coltelli - manganelli e pistole : guerra tra bande - un uomo in ospedale

La vittima raggiunta da più coltellate è stata ricoverata all'ospedale Santo Stefano di Prato, ma non corre pericolo di vita. Nella notte a cavallo tra venerdì e sabato 12 aprile, intorno alle 1,15, a Prato, in via del Purgatorio, c’è stato un nuovo agguato nei confronti di un cittadino cinese da parte di un gruppo di connazionali armati di coltelli, manganelli telescopici e di armi da fuoco.

Notte di follia in riviera. Un’auto distrugge due vetture in sosta - un’altra abbatte un palo

Il sinistro, del tutto autonomo, è accaduto alle 5 di ieri mattina lungo la Nazionale e vi è rimasto contuso M. Secondo alcuni residenti affacciati alle finestre, svegliati dal frastuono, dall’auto incidentata sarebbero uscite alcune persone che poi si sono allontanate.

Roma-Juventus 4-0 : Cassano estro e follia - Totti zittisce Tudor. Notte da sogno all’Olimpico

Battere i bianconeri, infatti, non sarebbe solamente un risultato prestigioso, ma permetterebbe anche di fare un importante balzo in classifica, alimentando le possibilità di guadagnarsi un posto nella prossima edizione della Champions League.

Ne parlano su altre fonti Notte di follia, tre risse: 10 identificati. Notte di follia a Sestri Levante, tre feriti in una rissa e un minore in coma etilico. Notte di follia a Sestri Levante: maxi rissa fuori dalla discoteca con tre ragazzi feriti e uno in coma etilico. Notte di follia in un pub di via Dante: maxi rissa con feriti, volano sedie e tavolini. Castrovillari, maxi-rissa nel “labirinto” di via Caldora: sei arresti nella notte di follia giova. Ancona, tre infermieri aggrediti e sputi ai carabinieri: follia al pronto soccorso di Torrette dopo un inciden.

Secondo lanazione.it: Notte di follia, tre risse: 10 identificati - Tafferugli tra Saione e la Valdichiana: maxi azzuffata al parterre di Castiglioni. Botte anche in un locale a Monte San Savino, secondo round in un altro bar ...

Si apprende da immediato.net: Follia a Foggia, rissa in discoteca: venti aggressori contro tre ragazzi, nessuno interviene - Quindici minuti di pura follia in una discoteca alla periferia di Foggia. Un gruppo di circa venti persone ha aggredito tre ragazzi senza ... aver ripreso la rissa e potrebbero rivelarsi ...

Riporta ilmattino.it: Caserta, risse e pestaggi nella nella notte: torna la “malamovida” nel centro - Sono scene da far west quelle vissute in via Ferrante dopo le 3 di notte, quando ... vicina via Mazzocchi dove si scatena una nuova rissa. Tre episodi che riaccendono le polemiche sulla necessità ...