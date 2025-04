Le parole in codice di Adolescence Così gli emoji nascondono pericoli

Così: la dinamite sai cosa significa? È la pillola rossa esplosiva. E qui entra in gioco il ‘100’ con la ‘teoria 80-20’. Lei ha detto che lui è un ‘Incel’, significa che sarà vergine per sempre e quelli che hanno messo un cuore al commento sono d’accordo con lei”. Ad accendere il dibattito intorno alla miniserie britannica Adolescence è la conversazione tra il giovane Adam e suo padre, il sergente capo Luke Bascombe. È solo aprendo gli occhi sul significato nascosto di simboli apparentemente innocui che avverrà la svolta nelle indagini fornendo un movente alla furia omicida che ha spinto il 13enne Jamie ad accoltellare a morte una sua compagna di scuola. Ma quello è anche il momento in cui, dall’altra parte dello schermo, i genitori di mezzo mondo (la serie è il titolo più visto su Netflix in 80 Paesi) si sono chiesti quanto in realtà conoscano il linguaggio dei loro figli. Quotidiano.net - Le parole in codice di Adolescence. Così gli emoji nascondono pericoli Leggi su Quotidiano.net Roma, 14 aprile 2025 – “Hai visto Instagram vero? E hai letto quello che lei gli ha scritto? Sembra che sia gentile ma non è: la dinamite sai cosa significa? È la pillola rossa esplosiva. E qui entra in gioco il ‘100’ con la ‘teoria 80-20’. Lei ha detto che lui è un ‘Incel’, significa che sarà vergine per sempre e quelli che hanno messo un cuore al commento sono d’accordo con lei”. Ad accendere il dibattito intorno alla miniserie britannicaè la conversazione tra il giovane Adam e suo padre, il sergente capo Luke Bascombe. È solo aprendo gli occhi sul significato nascosto di simboli apparentemente innocui che avverrà la svolta nelle indagini fornendo un movente alla furia omicida che ha spinto il 13enne Jamie ad accoltellare a morte una sua compagna di scuola. Ma quello è anche il momento in cui, dall’altra parte dello schermo, i genitori di mezzo mondo (la serie è il titolo più visto su Netflix in 80 Paesi) si sono chiesti quanto in realtà conoscano il linguaggio dei loro figli.

