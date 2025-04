Ingresso allo stadio e al teatro

stadio Bellucci e il teatro Moderno. "Siamo soddisfatti perché abbiamo ricevuto garanzie sulla realizzazione delle convenzioni per le agevolazioni ai possessori di Disability card" - dichiara il consigliere Pd Nicolò Paroli, dopo la riunione della seconda commissione consiliare (che si occupa di sanità e assistenza sociale) che si è tenuta lo scorso 8 aprile, convocata su richiesta del gruppo consiliare del Partito democratico, per discutere sullo stato avanzamento dei lavori inerenti alle convenzioni da attivare con i possessori di Disability card. "Come Partito democratico – dichiara il consigliere Nicolò Paroli - abbiamo ricevuto garanzie sulla realizzazione delle convenzioni, che dovrebbero essere sottoscritte a breve.

