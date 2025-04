Usaattacco Sumy è promemoria della necessità di negoziare

Quotidiano.net - Usa,attacco Sumy è promemoria della necessità di negoziare

L'attaccoRussia aè un "durodila pace per l'Ucraina. Lo afferma il portavoce del consiglio alla sicurezza nazionale Brian Hughes. "L'attacco missilistico aè un chiaro e durodel perché gli sforzi del presidente Donald Trump per cercare di porre fine a questa terribile guerra arrivano in un momento cruciale", ha messo in evidenza Hughes.