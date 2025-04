Gli spari prima della corsa di cavalli | titolare di una scuderia in ospedale ipotesi regolamento di conti

spari prima della corsa, sangue sull’appuntamento con il trotto all’ippodromo del Visarno. Il titolare di una scuderia, un 46enne residente a Pescia, è finito all’ospedale per ferite d’arma da fuoco. Ricercato l’aggressore, ma la squadra mobile della questura si sta concentrando sull’ambiente delle corse dei cavalli. E dentro a questo mondo, che ieri si era dato appuntamento all’impianto delle Cascine, potrebbe annidarsi anche il movente di questo regolamento di conti, scattato nel primo pomeriggio, mentre i partecipanti alla corsa si stavano scaldando in vista dell’inizio del convegno. L’anello fiorentino, questo mese e il prossimo, ospita infatti le gare inizialmente programmate all’ippodromo Sesana di Montecatini che aprirà i battenti a giugno. Sempre ieri, nella medesima area, era in corso anche una fiera cosplay, proseguita regolarmente al contrario della gara ippica. Lanazione.it - Gli spari prima della corsa di cavalli: titolare di una scuderia in ospedale, ipotesi regolamento di conti Leggi su Lanazione.it Firenze, 14 aprile 2025 –, sangue sull’appuntamento con il trotto all’ippodromo del Visarno. Ildi una, un 46enne residente a Pescia, è finito all’per ferite d’arma da fuoco. Ricercato l’aggressore, ma la squadra mobilequestura si sta concentrando sull’ambiente delle corse dei. E dentro a questo mondo, che ieri si era dato appuntamento all’impianto delle Cascine, potrebbe annidarsi anche il movente di questodi, scattato nel primo pomeriggio, mentre i partecipanti allasi stavano scaldando in vista dell’inizio del convegno. L’anello fiorentino, questo mese e il prossimo, ospita infatti le gare inizialmente programmate all’ippodromo Sesana di Montecatini che aprirà i battenti a giugno. Sempre ieri, nella medesima area, era in corso anche una fiera cosplay, proseguita regolarmente al contrariogara ippica.

Potrebbe interessarti anche:

Prima pagina Corriere dello Sport : derby della Capitale e corsa Scudetto

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 13 aprile 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato.

Cambiaso - il ritorno prima dell’addio : la nuova cifra per il cartellino e i club in corsa

comAndrea Cambiaso, il terzino che ha conquistato i tifosi della Juventus con la sua grinta e versatilità, si trova a un bivio. . Fonti vicine alla società parlano di un interesse concreto da parte di big come il Manchester City, che già a gennaio aveva bussato alla porta di Giuntoli con un’offerta da capogiro, e il Liverpool, alle prese con l’incertezza sul rinnovo di Trent Alexander-Arnold.

Nadia Battocletti guida l’Italia a caccia dell’impresa nella prima edizione degli Europei di corsa su strada in Belgio

Occhio anche alla turca Yasemin Can, quattro volte regina continentale del cross, e alla belga Jana Van Lent, spinta dal tifo di casa. L’Italia si presenta all’appello con una squadra composta da 21 atleti (11 uomini e 10 donne) pronti a difendere i colori azzurri sia sul piano individuale che in ottica classifiche a squadre, stilate in base alla somma dei tempi dei primi tre classificati di ogni nazione.

Ne parlano su altre fonti Gli spari prima della corsa di cavalli: titolare di una scuderia in ospedale, ipotesi regolamento di conti. Palio di Siena, quando vederlo su LA7 e tutto sulle prove. La sparatoria con feriti dopo la corsa clandestina di cavalli: la lite interna al clan Cappello-Bonaccorsi. Palio di Siena 2024, il programma con gli orari da giovedì 27 a martedì 2 luglio. Ardia, coraggio e fede per San Costantino. “Troppi incidenti, cavalli e cavalieri feriti e morti: abolite l’Ardia di Sedilo”.