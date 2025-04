The Fantastic Four | Scopri i Primi Passi nel MCU e i Segreti Anni ’60

Fantastic Four: First Steps sta per arrivare e ci catapulterà direttamente negli Anni '60, un'epoca retro-futuristica mai vista prima nel Marvel Cinematic Universe. Un tuffo nel passato con Johnny Storm e i Lucky CharmsNel breve clip rilasciato, vediamo Johnny Storm (interpretato da Joseph Quinn) gustarsi una ciotola di cereali Lucky Charms. Un dettaglio che fa impazzire i fan è la presenza sulla scatola di un'immagine di Johnny nei pAnni della Torcia Umana, un omaggio alla storica pin-up di Jack Kirby in Fantastic Four 3. Un vero gioiello per i collezionisti e apPassionati! Una famiglia di eroi alle prese con sfide intergalatticheMa non è tutto rose e fiori! I Fantastic Four dovranno affrontare la loro sfida più grande: proteggere la Terra da Galactus, il divoratore di mondi, e il suo araldo, Silver Surfer. Leggi su Mistermovie.it Preparati, fan Marvel! Il nuovo film The: First Steps sta per arrivare e ci catapulterà direttamente negli'60, un'epoca retro-futuristica mai vista prima nel Marvel Cinematic Universe. Un tuffo nel passato con Johnny Storm e i Lucky CharmsNel breve clip rilasciato, vediamo Johnny Storm (interpretato da Joseph Quinn) gustarsi una ciotola di cereali Lucky Charms. Un dettaglio che fa impazzire i fan è la presenza sulla scatola di un'immagine di Johnny nei pdella Torcia Umana, un omaggio alla storica pin-up di Jack Kirby in3. Un vero gioiello per i collezionisti e aponati! Una famiglia di eroi alle prese con sfide intergalatticheMa non è tutto rose e fiori! Idovranno affrontare la loro sfida più grande: proteggere la Terra da Galactus, il divoratore di mondi, e il suo araldo, Silver Surfer.

Si tratta del quarto tentativo di portare sul grande schermo l'iconica "Prima Famiglia" della Marvel, ma questa volta con un approccio del tutto nuovo.

Non ci saranno supereroi in giro, né easter egg che rimandano a Iron Man o ad altri. Non perdere l'uscita di "The Fantastic Four: First Steps" il 25 luglio 2025! E continua a seguire Mister Movie per tutte le ultime notizie e curiosità sul mondo dell'intrattenimento.

I poteri di Mr Fantastic Kimmel ha infatti ricordato che nel trailer non vediamo molti dettagli dei poteri di Reed in I Fantastici 4: Gli Inizi, non anticipando quindi la capacità di ….

