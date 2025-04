Linkiesta.it - La difesa della biodiversità africana è ancora in mano ai bianchi

African Parks è stata fondata sulla convinzione razzista che dovessero essere gli europei e i sudafricania gestire i parchi africani, «dato che i neri non ne erano capaci», come dichiarò Dick de Kat, il braccio destro di Paul van Vlissingen, che non era da meno. «Una volta ho parlato con una rifugiata angolana nello Zambia occidentale», disse in un’intervista. «La signora stava per avere il settimo figlio! È rimasta seduta tutto il giorno sotto un albero e ha detto: “Al cibo, alle scuole e agli ospedali qui ci pensa l’Onu. Noi non dobbiamo fare nulla”. Sconcertante, no? L’assistenzialismo ha azzerato ogni etica del lavoro. C’è una totale mancanza di iniziativa qui, questi sono mendicanti professionisti».Van Vlissingen sapeva che all’epoca l’Angola stava uscendo da 27 anni di guerra civile (1975-2002), che aveva causato circa 800.