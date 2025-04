Linkiesta.it - Servizio al tavolo, come cambia l’approccio

C’è una tendenza che dagli anni post-epidemia di Covid-19 serpeggia tra i tavoli dei laboratori e i banchi delle pasticcerie e non si tratta né di croissant cubici né di colombe al pistacchio. La difficoltà, se non addirittura la totale mancanza, nel reperire personale è diventata un leitmotiv che ammanta ormai tutta la categoria. Usciti dal periodo frenetico degli anni Dieci del Duemila, in cui programmi tv e chef star hanno reso ristorazione e pasticceria il place to be, il Covid ha accelerato un processo di riforma e di ripensamento del settore in alcune delle sue caratteristiche: in primis gli orari, a volte ben superiori alle otto-nove ore al giorno, poi i weekend sempre impegnati, le ferie poche e solo d’estate, solo per citarne alcuni.Nel 2024, le imprese dolciarie – artigiane e non – hanno aumentato i posti di lavoro a disposizione del 7,5 per cento, ma ben il 57 per cento si è dimostrato di difficile reperimento, con un picco in Lombardia, dove non è risultato possibile coprire il 66,2 per cento delle 4.