L’arrivederci del grande tennis | Monza tappa fissa di Atp

– Pubblico monzese tutto per Vitaly Sachko, ucraino, ieri alle finali dell’Atp Challenger AtkinsonsOpen 2025. Nonostante l’innegabile valore tecnico del vincitore belga Raphael Collignon, il suo competitor si è accattivato le simpatie del pubblico, che ha imparato a conoscerlo durante la settimana, seguendo la sua crescita progressiva, con la pazienza e la grinta tipica del popolo ucraino, che lo ha portato alla finale, battuta dopo battuta, nonostante all’inizio non fosse tra i favoriti. E così a ogni punto segnato da Vitaly scrosciava l’applauso, e una sommessa “ola“ di delusione ed empatia ad ogni palla fuori.club pieno di appassionati dalle prime ore della mattinata di ieri, nonostante la pioggia abbia costretto a posticipare la gara, creando una competizione ideale tra finale Atpe finale Atp Montecarlo, svoltesi in contemporanea.