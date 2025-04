Eccellenze manifatturiere d’Italia Yachline star al Salone del Mobile

Salone del Mobile di Milano, durante il quale si è parlato di export, flessibilità della produzione e adattabilità della manifattura italiana ai cambiamenti dei mercati nel talk "Eccellenze manifatturiere e Italian Style nel mondo – Esperienze a confronto per la crescita sui mercati internazionali" con Anna Roscio, executive director sales & maketing imprese della Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo e importanti piccole e medie imprese italiane come Yachtline1618 di Bientina, che opera nel settore della nautica come azienda leader a livello mondiale nella produzione di arredi per mega e giga yachts e nella costruzione d’interni per dimore di prestigio e ville esclusive. Lanazione.it - Eccellenze manifatturiere d’Italia. Yachline star al Salone del Mobile Leggi su Lanazione.it Il design come cifra comune per sviluppare filiere trasversali è stato al centro dell’appuntamento annuale di Intesa San Paolo aldeldi Milano, durante il quale si è parlato di export, flessibilità della produzione e adattabilità della manifattura italiana ai cambiamenti dei mercati nel talk "e Italian Style nel mondo – Esperienze a confronto per la crescita sui mercati internazionali" con Anna Roscio, executive director sales & maketing imprese della Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo e importanti piccole e medie imprese italiane come Yachtline1618 di Bientina, che opera nel settore della nautica come azienda leader a livello mondiale nella produzione di arredi per mega e giga yachts e nella costruzione d’interni per dimore di prestigio e ville esclusive.

