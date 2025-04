Lanazione.it - Addio a Maudy Pugi, lutto per la morte dello stimato architetto

Massa Marittima (Grosseto), 14 aprile 2025 – Città del Balestro in. Si è spento, a Massa Marittima ,, 81 anni,ed ex insegnante all’Istituto tecnico cittadino.era conosciuto in città anche per la sua passione per lo sport, il calcio in particolare, e insieme ad altri appassionati, era riuscito a ridare nuova vita al calcio cittadino facendo risorgere il club Massa Valpiana che oggi milita nel campionato Promozione. Anche lo stadio del Poggio, grazie al suo impegno ottenne un interessante restyling. Professionalmente, aveva lo studio nel centro storico cittadino, era molto apprezzato e conosciuto e i massetani lo ricordano per la sua disponibilità a fornire informazioni professionali pure fuori dall’ambiente di lavoro. Lo ricordano con piacere anche gli ex studenti che lo hanno avuto insegnante di disegno all’Istituto Superiore.